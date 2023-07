Lanciato lo strumento CarbonVero per tracciare il consumo energetico dell’industria del diamante

(Di sabato 8 luglio 2023) La società di commercio di diamanti Andre Messika Diamonds LTD haun nuovodi monitoraggio delle emissioni di carbonio e delin collaborazione con il fornitore di soluzioni tecnologiche per diamanti Sarine Technology LTD. Loè in grado die calcolare le emissioni di anidride carbonica dei singoli

"Se il patto non contemplerà unoper finanziare la ripresa credo che sarà molto difficile ... Gli Usa hannocon l' Ira un formidabile motore per far ripartire la loro leadership, l'...Paolo Ruggieri, il suo gruppo civico ProgettiAmo Marsala è molto attivo ead evidenziare le criticità della città. In movimento per le prossime amministrative ...ed anche con questo...Continua senza sosta l'avanzata dell' Intelligenza artificiale . Negli ultimi giorni anche il gigante tecnologico cinese Alibaba hail proprioIA. Tongyi Wanxiang è in grado di generare immagini partendo da un testo. Il potentedi intelligenza artificiale è già disponibile in versione beta per i ...

La diretta da Wall Street | Borse Usa incerte, Nasdaq -0,1%. Cala il tasso di disoccupazione ma il mercato del lavoro cresce meno del previsto Milano Finanza

Pagina inizialesaperecreatura: 7/8/2023 4:58 AMda: Stendardo Tanyaè divisoIl rover Mars Perseverance (qui un'illustrazione della NASA) è atterrato sano e ...Le minacce, scritte a penna su un foglio di quaderno a righe utilizzando un normografo, strumento per la scrittura di caratteri uniformi, sono state recapitate al primo cittadino in Comune. Dell’accad ...