L’amico di Harry si sposa ma non lo invita al matrimonio

Leggi su dilei

(Di sabato 8 luglio 2023) La popolarità del Principeè in picchiata. Il Duca di Sussex, infatti, non è statoto aldi Jack Mann, suo amico e collega alla Royal Military Academy Sandhurst. Un gesto che ha fatto molto riflettere e che rivela come il figlio di Re Carlo stia facendo il vuoto intorno a sé dopo aver lasciato l’Inghilterra per costruirsi una nuova vita lontano dalla Famiglia Reale, insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet Diana.assente alle nozze di Jack Manndel Principe, Jack Mann, si èto con la sua fidanzata Isabella Clarke nella chiesa di San Pietro a Sutton, nel Suffolk, in Inghilterra. Gli sposi sono stati fotografati mentre si scambiavano un tenero bacio all’uscita della chiesa. Lei indossava un abito bianco ...