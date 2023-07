L' Amazon Prime Day 2023 è dietro l' angolo e qui inizi a trovare qualche ottima offerta

Leggi su gqitalia

(Di sabato 8 luglio 2023) Manca davvero pochissimo, l'appuntamento con l'Dayl'. Con lo scoccare della mezzanotte di martedì 11 luglio vedrai comparire online tutte le migliori offerte che il colosso dell'ecommerce ha deciso di proporre per il suo tradizionale evento di shopping estivo: migliaia e migliaia (ma migliaia, davvero) di smartphone, smartwatch, rasoi elettrici, occhiali da sole e sneakers varie che per 48 ore saranno a tua disposizione con prezzi iper ribassati. I più bassi di sempre, in molti casi. Quindi sì, poiché due giorni sembrano tanti, ma alla prova dei fatti sono una manciata di ore, e nel frattempo dovrai verosimilmente anche lavorare/fare altro, occorre giocare d'anticipo e organizzarti mentalmente e digitalmente per non rischiare di mancare quell'occasione che stavi ...