... Frattesi dopo l'ufficialità di Brozovic all' Al -. Vendere per potersi permettere i nuovi ... Il belgafortemente vestire ancora la maglia nerazzurra, la strategia dell'Inter è definita con ...9.07 - Il West Ham fa muro per Nikola Vlasic:13 milioni di euro, il Torino non va oltre i 10.Luis Castro lascia il club brasiliano del Botafogo e diventa il nuovo allenatore dell'Al -...Al -e Al - Hilal hanno chiesto tempo, essendo impegnate su altri nomi, molti dei quali ... Savelli scrive: 'Come gli è già capitato in carriera,troppo. Viste le prestazioni dell'ultimo ...

L'Al Nassr vuole anche Jorginho: l'Arsenal non disprezza... Calciomercato.com

Dopo il colpo Marcelo Brozovic, l'Al Nassr vuole aggiungere un altro grande centrocampista. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport dalla Spagna, il club qatariota, dove milita anche Cr ...Il Napoli sarebbe ad un passo dal difensore centrale giapponese classe 1997 Ko Ikatura, l'entourage svela: 'E' vicino alla firma con gli azzurri'.