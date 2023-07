La telefonata grazie alla quale sono arrivata in tv | la confessione di Rula Jebreal

(Di sabato 8 luglio 2023) Fa parlare molto di sé per alcune polemiche, a tratti assurde, feroci, sempre e comunque contro il centrodestra. Si tratta di, la giornalista palestinese, 50enne, che ora si confessa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui parte proprio dai suoi 50 anni, definendoli "meravigliosi. Li compio il 25 aprile, giorno della Liberazione, una data perfetta perché a cinquant'anni ci si libera definitivamente di tante cose". Parlando degli anni vissuti a Bologna, le chiedono se avesse conosciuto Romano Prodi: "Certamente, una persona molto intelligente e gentile. Ma ho incontrato anche Lucio D: la famiglia che mi ospitava lo conosceva e così scoprii che ogni Natale lui invitava al Diana, un ristorante di sua fiducia, decine di senza casa, per farli mangiare. Così quando andava nei quartieri più poveri di Bologna, tutti ...

La prima richiesta fu di 17 milioni di dollari in cambio della sua restituzione, con tanto di annuncio che fosse vivoa una lettera disperata del ragazzo alla madre e unadove si ...... che 48 ore dopo la scomparsa con la suaanonima al 113 fatta alle 14.48 da una cabina ...a permessi premio. Notizie, però, che non hanno mai trovato riscontri, nonostante l'ex ...... che si attiva in meno di 48 ore dalla, per far sentire le famiglie meno sole di fronte ad un'improvvisa situazione di fragilità . E' partito in via sperimentale nel 2015al ...

Rula Jebreal confessa: "La telefonata grazie a cui sono arrivata in tv" Liberoquotidiano.it

Audio a 360° Dolby Atmos, pannello ULED Ultra HD 4K, Alexa e VIDAA U5.0 AI. Fatevi ammagliare dalla bellezza di questi Smart TV Hisense.