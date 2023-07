La seconda versione di Ignazio La Russa sul figlio e la ragazza | «Lui mi ha detto che lei era lucida»

(Di sabato 8 luglio 2023) Subito dopo che è diventata pubblica l’accusa di stupro nei confronti di suoLeonardo Apache, il presidente del SenatoLalo ha difeso con una nota. Successivamente ha dovuto fare una parziale marcia indietro. Ma in una serie di dichiarazioni riportate dal Messaggero è tornato sull’argomento. Lasenior era fuori da un ristorante vicino al suo studio legale a Milano. E ha: «Miomi hache non la vedeva da anni e che quella sera le ha raccontato tante cose della sua vita a dimostrazione che era». La mattina dopo c’era in casa anche lui, insieme a sua moglie. Ha visto la, ma solo «sfuggevolmente». «Ho aperto la porta, l’ho vista, era tranquilla e poi se ne è andata». Il ...

Il legale: 'Non spetta a La Russa dire se c'è o no un reato' 'Non spetta allacarica dello ... Poi precisa: "Io frainteso" Ladi Leonardo La Russa Il figlio del presidente del Senato ...Ladella difesa di Leonardo La Russa è totalmente differente: non c'è stata nessuna ... aggiungeva lacarica dello Stato. "Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata ...Stando alla sua, i due avrebbero bevuto insieme un paio di drink, poi il 'buio' fino al ... che sta alla magistratura chiarire, è disgustoso sentire dallacarica dello Stato parole che ...

In merito alla vicenda del figlio, accusato di violenza sessuale: "Rispetto per gli inquirenti". Schlein: "Parole disgustose che colpevolizzano una donna"