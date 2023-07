La secessione nell'indifferenziata. Il vecchio segno leghista tradotto in burocratese

(Di sabato 8 luglio 2023) Dai tempi del secessionismo e del federalismo di Bossi, che aveva del folklore, ma anche un popolo dietro, si è arrivati all’autonomia differenziata. Un tema serio, ma non scalda i cuori. Evoluzione (o involuzione) di una chimera

... Francia e Germania inviarono emissari a guardare come si stava combattendo la guerra di... Non c'è dubbio che la tecnologia sta giocando e giocherà un ruolo sempre più fondamentale'...... e Gustav Klimt (nato a Vienna il 14 luglio 1862), insuperabile artista dellaviennese, ... · Mercoledì 12 luglio Visita guidata al Ciclo dei dipinti murali Mario e Guido Prayer'Aula ......di Puigdemont al tempo della fallitae da allora messo agli arresti in Spagna. La situazione, piuttosto paradossale, vedeva il numero uno della Generalitat de Catalunya prendere posto'...

La secessione nell'indifferenziata. Il vecchio segno leghista tradotto ... L'HuffPost

Dai tempi del secessionismo e del federalismo di Bossi, che aveva del folklore, ma anche un popolo dietro, si è arrivati all’autonomia differenziata. Un tema ...Gianfranco Viesti, professore di Economia a Bari, spiega ad HuffPost quali potrebbero essere le conseguenze di quella che definisce la secessione dei ricchi: ...