La Russa | la ragazza che denuncia Leonardo Apache positiva alla cannabis - Ascoltata lunedì dagli inquirenti

... il presidente del consiglio più longevo Leggi Anche La: 'Dubbi sulla denuncia contro mio figlio Leonardo arrivata dopo 40 giorni' - Poi precisa: 'Non accuso la, da padre credo a lui' ...E insinua dubbi sulla credibilità di una denuncia presentata dopo quaranta giorni, da parte di unache "aveva consumato cocaina". Le frasi di Lanon sono nient'altro che un'espressione ...Sarà sentita lunedì 10 luglio la 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo La, terzogenito del presidente del Senato Ignazio. La, assistita dall'avvocato Stefano Benvenuto, aveva sporto denuncia in procura a Milano lo scorso 3 luglio. Un "disegno" dietro la ...

Sarà sentita lunedì la ragazza che accusa il figlio di La Russa Agenzia ANSA

La 22enne racconta della notte passata in discoteca a Milano e di non ricordare nulla di quello che è accaduto col giovane La Russa nelle ore seguenti ...«Il rispetto per le donne nasce in famiglia» diceva Ignazio La Russa, appena un mese fa, intervenendo in una trasmissione televisiva su La7. E chiosava con enfasi sulla necessità di «tirare un ceffone ...