La Russa jr | l' accusa di stupro è un giallo La denuncia al CorSera | poi in Procura

Apophis . Così si chiama il locale milanese preferito da 2 dei fratelli La: Leonardo Apache e Lorenzo Cochis. Il primo, in arte Larus, è attualmente indagato per l'di violenza sessuale ai danni di una 22enne. Alcuni definiscono l'Apophis come "La discoteca dei ...C'è una telecamera all'angolo tra via Merlo e via San Bernardino. A un passo dal Duomo. Punta sul civico 3 di via Merlo, ovvero " dal 2017, c'era la Fashion week " l'ingresso dell'Apophis. Sole ...... giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia lo scorso 29 marzo con l'di essere ...i suoi piani ma dopo l'interrotta marcia su Mosca dei giorni scorsi e la campagna denigratoria...

Caso La Russa Jr, sarà sentita domani la ragazza che accusa Leonardo di violenza sessuale RaiNews

Un giovane Dj misterioso e la seconda carica dello Stato potrebbero essere i testimoni chiave di una violenza sessuale. È su di loro che punta il legale della 22enne che ha accusato di ...Finora c’è una denuncia depositata dall’avvocato Stefano Benvenuto, che assiste la giovane. La ragazza sarà convocata nei prossimi giorni in procura. Davanti al procuratore aggiunto Letizia Mannella, ...