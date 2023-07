(Di sabato 8 luglio 2023) Laper violenza sessuale presentata nei giorni scorsi da una ventiduenne milanese contro Leonardo Apache La, ventunenne figlio del presidente del Senato Ignazio, potrebbe far pensare a un accerchiamento giudiziario nei confronti degli esponenti di Fratelli d’Italia (in ordine Andrea Delmastro, Daniela Santanché e La). Ma forse ad attaccare il socio di maggioranza del governo sono soprattutto i media cheamplificano ogni sospiro che provenga dalle Procure, ma anche da altri luoghi. Il caso di questo presunto, rivelato ieri daldella sera, a noi ricorda da vicino quello del figlio di Beppe Grillo, Ciro. In quella storiaccia noi, in beata solitudine, abbiamo evidenziato per mesi tutto ciò che non tornava nelle accuse della presunta vittima. Leggi l’articolo completo su ...

... potrebbe far pensare a un accerchiamento giudiziario nei confronti degli esponenti di Fratelli d'Italia (in ordine Andrea Delmastro , Daniela Santanch e La). Ma forse ad attaccare il socio di ...LaJr, l'accusa di stupro e lo scoop giornalistico. Ecco cosa non torna Non si arresta la bufera sul presidente del Senato Ignazio La, o meglio sul suo terzogenito Leonardo Apache, accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza. Emergono infatti sempre più dettagli dalla denuncia della presunta vittima, ma crescono ...... Violentata dal figlio di La'). Subito sotto spazio all'eredità di Berlusconi ('Fininvest, il ... Nel taglio basso troviamo 'Ildi Prigozhin. Per Lukashenko è in Russia'. LA STAMPA 'Palazzo ...

La Russa jr, il giallo dello stupro. La denuncia prima al «Corriere» che alla Procura Panorama

La denuncia per violenza sessuale presentata nei giorni scorsi da una ventiduenne milanese contro Leonardo Apache La Russa, ventunenne figlio del presidente del Senato Ignazio, potrebbe far pensare a ...La querela consegnata prima a una corrispondente locale del Corriere: “Agganciata in discoteca, mi ha offerto un drink e mi sono trovata nuda a casa sua” ...