“La Russa ha fatto una ca**” | “E i morti?” Scontro Porro-Cruciani

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 luglio 2023) https://www.nicola.it/wp-content/uploads/2023/07/Ti-voglio-fare-perdere-tutti-i-i-contatti-con-FDI.mp4 “Laha detto una cazzata”. Giuseppenon ha dubbi sul caso del figlio del presidente del Senato, accusato da una ragazza di stupro e difeso, tra mille polemiche, dal padre seconda carica dello Stato. Sul punto il conduttore della Zanzara e il fondatore di questo sito non la pensano allo stesso modo. Nicolaè convinto che occorra prima comprendere cosa è davvero successo.invece va all’attacco della famiglia La. “Oggi ti voglio far perdere tutti i rapporti con hai con Fratelli d’Italia. E invece stai zitto come una sfinge. Scusa: ma è Laa decidere che non c’è nulla di penalmente irrilevante nella questione del figlio?”. ...