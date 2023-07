La Russa e il figlio denunciato per stupro | Una brutta vicenda per entrambi i ragazzi

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 8 luglio 2023) "È chiaro che mi dispiace, e per, per questa ragazza, per tutti, è una". Risponde così Ignazio La, raggiunto al telefono da Il Corriere della Sera, in merito alla denuncia di violenza sessuale avanzata da una ragazza nei confronti di suo, Leonardo Apache La. "Sto solo cercando di fare il padre e mi sono incazzato con mioperché ha portato a casa una ragazza che nemmeno conosceva bene - ha detto ancora il presidente del Senato al quotidiano di via Solferino -. L’ho interrogato su tutto quello che è successo, d’ora in poi parlerà soltanto il nostro avvocato".