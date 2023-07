La Russa e il figlio denunciato per stupro | il legale della ragazza | È un testimone

(Di sabato 8 luglio 2023) "È chiaro che mi dispiace, e per entrambi i ragazzi, per questa, per tutti, è una brutta vicenda". Risponde così Ignazio La, raggiunto al telefono da Il CorriereSera, in merito alla denuncia di violenza sessuale avanzata da unanei confronti di suo, Leonardo Apache La. "Sto solo cercando di fare il padre e mi sono incazzato con mioperché ha portato a casa unache nemmeno conosceva bene - ha detto ancora il presidente del Senato al quotidiano di via Solferino - L’ho interrogato su tutto quello che è successo, d’ora in poi parlerà soltanto il nostro avvocato". Intanto Stefano Benvenuto,, sempre a Il Corriere ...

Poi precisa: "Io frainteso" La versione di Leonardo LaIldel presidente del Senato però racconta una versione diversa e definisce una 'scelta condivisa' quella di andare a casa sua: 'Mi ...Leonardo Apache La19enne del presidente del Senato, Ignazio La, è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale. È una vicenda tutta da verificare ", fanno sapere in ...Il testimone Secondo l'avvocato della ragazza Stefano Benvenuto ora Lapotrebbe essere chiamato in tribunale come testimone contro il. Al quotidiano romano Laha ribadito che crede ...

La Russa e il figlio accusato di violenza sessuale: le indagini, la nota dopo le dichiarazioni Adnkronos

Leonardo Apache La Russa, 21 anni, terzo figlio di Ignazio La Russa - presidente del Senato e tra i fondatori di Fratelli d'Italia - è stato accusato da una ex compagna di ...Con la conferma che il 19 maggio si affacciò alla porta e vide il figlio in camera da letto con la ragazza, il presidente «mi ha dato un grande assist, in ...