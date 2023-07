La Ragazza E L’Ufficiale Anticipazioni | Shura e Seyit Costretti A Fuggire!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 8 luglio 2023)La, puntate turche: Kurtè costretto a fuggire insieme a. La fuga però è piena di problemi e porta la coppia ad affrontare tanti nuovi ostacoli… Laprosegue e, nel corso delle puntate turche,e Kurtsarannoa fuggire per salvarsi la vita. Le cose però saranno più complicate del previsto anche per via dell’improvvisa scomparsa dei genitori di. Ecco che cosa sta per succedere.La, puntate turche:fuggono in Turchia! Nelle puntate de Lae ...