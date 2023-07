La Promessa anticipazioni 11 luglio 2023 | Jana gelosa di Manuel

(Di sabato 8 luglio 2023) Nella puntata de La, in onda l’11, Jimena eintraprenderanno le lezioni di ballo, suscitando gelosia ine nel frattempo, Curro confesserà a Leonor il suo disprezzo per, mentre il barone chiederà a Cruz di intervenire. Mauro incapperà in un errore con la lista della spesa, mentre Catalina prenderà una decisione audace riguardo all’abito da ballo. Tadeo farà unaa Catalina, mentre Pia scoprirà che Candela la sta evitando. Nel frattempo, un incendio accidentale nell’hangar metterà a rischio la vita di Curro, ma saràa salvarlo.* Lapuntata dell’11, gelosie e Conflitti Familiari Jimena esi avvicineranno ...

La: Manuel vittima di un incidente aereo Nelle prossime puntate de La, Manuel cercherà di riavvicinarsi a Jana ma non farà in tempo a recuperare il loro rapporto del ...... La, invece, su cui ladelle nuove puntate svelano che non mancheranno colpi di scena è partita con 2.225.000 e il 23.6%. Mauro Coruzzi si è detto quindi dispiaciuto per il ...Lachoc: spunta un segreto sul marito di Eugenia Nelle prossime puntate della soap opera Jana cercherà di scoprire perchè Eugenia ha accettato di prendersi cura di un figlio ...

"La Promessa", Curro è il fratello di Jana Ecco la verità (spoiler) • TAG24 Tag24

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Manuel sarà vittima di un incidente aereo, a causa del quale perderà la memoria. Incapace di ricordarsi del tempo passato con Jana, il ragazzo ...Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa annunciano svolte importanti per Jana e le sue ricerche riguardo mamma Dolores e il rapimento di Curro. Alla villa arriverà Eugenia, la sorella d ...