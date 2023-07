La prof assenteista si difende | “Mai destituita né sanzionata Le assenze non andavano considerate nel processo”

Cinzia De Lio: 'Mai destituita o avuto multe. Assenze Non potevano usarle per il ricorso' L'annuncio Ecco l'annuncio dello staff: ' Grazie per essere qui oggi. Siete così tanti, l'...Cinzia De Lio: 'Mai destituita o avuto multe. Assenze Non potevano usarle per il ricorso' Serena morta a 8 anni in un incidente in moto: era insieme a una coppia di fidanzati. La ...Cinzia Paolina De Lio , la professoressa destituita con una sentenza della Cassazione dopo essere stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio, rompe il suo lungo silenzio: 'Non sono mai ...

La prof assenteista Cinzia De Lio: «Mai destituita o avuto multe. Assenze Non potevano usarle per il ricorso» ilmessaggero.it

CHIOGGIA - «Mai stata oggetto di sanzioni disciplinari e, per di più, sono stata condannata con una procedura illegittima». Si difende così la professoressa Cinzia ...Cinzia Paolina De Lio, la professoressa destituita con una sentenza della Cassazione dopo essere stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio, rompe il suo lungo silenzio: «Non sono mai st ...