La nuova era e la rivoluzione della Liga+

(Di sabato 8 luglio 2023) Calcio iberico: 07/08/2023 alle 14:54 CEST LAincorpora l’aspetto del nuovo marchio, una migliore esperienza utente e più opzioni di personalizzazione Il LALIGa OTT ha la flessibilità dei contenuti, l’aumento degli sport e l’esclusività per i suoi utenti LA LEGA ha avviato un cambio di era in questa stagione con il suo partner strategico per le prossime cinque stagioni, Electronic Arts Inc. Oltre a cambio di marchio, novità audiovisive o le nuove nomenclature dei concorsianche il LALIGA OTT evolve con questaera: il suo nome in tutto il mondo sarà LA, comprese la Thailandia e l’Indonesia, e incorporerà miglioramenti nella sua usabilità, design e contenuto. LAè già a disposizione di tutti i suoi utenti in Spagna e a livello globale. Nuovi pacchetti e ...

La nuova era dell'homo melonicus | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

Si sono concluse intorno alle 17.30 di sabato 8 luglio le ricerche iniziate qualche ora prima in Val di Jon (San Lorenzo in Banale) per il mancato rientro alla propria abitazione di un escursionista 5 ...Frattanto il 19 ottobre 1981, venivano sorpresi all'interno di un villino nella via Valenza in zona Villagrazia una ventina di individui riuniti in un summit di mafia. Gli stessi, per sottrarsi all'id ...