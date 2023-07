La Matta Pizzeria | a Napoli apre un locale che dà lavoro ai ragazzi del centro di salute mentale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 luglio 2023) Una grande festa, aperta a tutto il quartiere di Scampia die alla cittadina di Melito, ha celebrato la conclusione della terza tappa di Facile Sognare, progetto di corporate social responsibility nato da un’idea di Facile Ristrutturare, azienda del gruppo Renovars, sviluppato in collaborazione con Every Child Is My Child, onlus presieduta da Anna Foglietta. L’iniziativa, con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela di bambini ein difficoltà, ha dato vita a La. Il progetto di– dopo quello di Milano e Roma – ha coinvolto La Scugnizzeria, realtà simbolo dell’impegno verso giovani che si trovano a vivere in contesti complessi, fondata da Rosario Esposito La Rossa. Grazie al contributo di 100mila euro da parte di Facile Ristrutturare, La Scugnizzeria ...