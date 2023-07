La lettera del Papa | Stragi in mare | vergogna della società

Queste le parole di Papa Francesco , in unainviata all'arcivescovo di Agrigento, una missiva consegnata oggi, in ricordodecennale della sua visita a Lampedusa . "Stiamo assistendo al ...Rispetto alla questione di Wojtyla - ricorda - arrivò quellaa mia madre, qualcuno sui social si disse contrariato però poi andare lì col coltello e tagliare le gomme... In un luogo, come ...Parla la madre19enne: il motivo incredibile per cui era sul Titan Gli specialisti di sommergibili migliori avevano anche scritto unala capo della società OceanGate, avvertendola della ...

La lettera del Papa all'arcivescovo di Agrigento, sui morti in mare TGLA7

Usando proprio le parole di Pennac, a questa tribù dell’IISS “Carlo Urbani”, che dal Settembre del 2018 ha riempito i nostri giorni, auguriamo di “spiccare il volo” portandosi dietro gli insegnamenti ...Tragedie e sciagure che si ripetono anche oggi, nonostante il mare mosso ostacoli le partenze. Nel primo pomeriggio, 31 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera in acque Sar. La carretta, ...