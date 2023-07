(Di sabato 8 luglio 2023) Sono ancora in corso le indagini che sono all’origine dell’operazione antiche ieri ha coinvolto alle prime luci dell’alba diverse località della Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW). Il procuratore federale ha disposto gli arresti per nove persone provenienti da Tagikistan, Kirghizistan e Turkmenistan che sono accusate di aver fondato un'organizzazione terroristica in, di aver pianificato attentati e di aver raccolto denaro per la "Provincia dello Statodel Khorasan" (ISPK o Isis-K) ovvero la branca regionale dell’ISIS che opera principalmente in Afghanistan. Le persone arrestate sono cinque tagiki, un turkmeno e un kirghiso entrati in territorio tedescoprimavera del 2022 fingendosi profughi ucraini. Il raid è avvenuto nel distretto di Ennepe-Ruhr, nel distretto di Rhein-Sieg, a ...

La Germania nella morsa del terrorismo islamico Panorama

I nove arrestati dell'ultima operazione della Polizia sono arrivati in Germania come falsi rifugiati subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e secondo gli inquirenti hanno subito formato la cel