(Di sabato 8 luglio 2023) E' atteso in mattinata un ordine della prefettura di Parigi perre il raduno previsto in Place de la République per il settimo anniversario della morte di Adama, deceduto durante il suo ...

Oggi in diverse città dellasono state comunque indette marce cittadine di 'lutto e rabbia' contro la violenza della polizia dopo i fatti di Nanterre. . . 8 luglio 2023... Jack Sullivan dopo l'imbarazzo di Germania e, gli appelli di Onu, Human Right Watch e ... I quali, però, hanno una legge del 2011 cheil commercio e la cessione delle munizioni a grappolo ...... spesso pericolose anche per i civili, nonostante una legge nazionale che neil commercio e ... secondo il centro studi dell'Eurocamera: Germania, Italia e, nell'ordine, hanno il maggior ...

La Francia vieta il corteo in memoria di Traoré La Sicilia

E' atteso in mattinata un ordine della prefettura di Parigi per vietare il raduno previsto in Place de la République per il settimo anniversario della morte di Adama Traoré, deceduto durante il suo ar ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...