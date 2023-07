La famiglia distrutta nell' incidente | Lo sfogo di Luigi Antoniello padre e nonno delle vittime

Il ritratto della donna alla guida Una preoccupazione nata dalle notizie, che la giovane 32enne alla guida dell'Audi che ha falciato la, avesse in macchina, coperte, vestiti, cibo e oggetti ...È il nonno sopravvissuto delladall' auto che giovedì pomeriggio attorno alle ore 15,45 ha falciato un'interaa Santo Stefano di Cadore nel Bellunese uccidendo tre persone,...Un incubo che ha cambiato il destino di una intera. "Mia figlia dice che non vuole vivere. In un attimo ha perso tutto". L'automobilista è stata arrestata per omicidio stradale ed è stata ...

Auto a forte velocità travolge famiglia a Santo Stefano di Cadore: morti bimbo di 2 anni, padre e nonna il Resto del Carlino

La 32enne tedesca accusata di omicidio stradale plurimo è risultata negativa agli esami tossicologici, ma secondo le prime stime procedeva a una velocità superiore al limite consentito. I familiari de ...«Vorrei essere morto, sarebbe stato meglio così». Lucio Potente 68 anni, ex portiere e allenatore, conosciutissimo a Mestre e Jesolo, è sotto shock. Parla, ...