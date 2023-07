La diagnosi? È scritta nel sangue

Leggi su panorama

(Di sabato 8 luglio 2023) Nella prevenzione del cancro il futuro è nei cosiddetti test Mced che, da un semplice prelievo, permettono di scoprire in modo estremamente precoce la presenza di un tumore e la sua precisa localizzazione nel corpo. Già oggi queste indagini risultano affidabili nel 75 per cento dei casi, e miglioreranno sempre più. Nelladei tumori siamo alla vigilia di una svolta che promette di dimezzare i decessi nei prossimi anni. Questo è il potenziale, unanimemente riconosciuto nel mondo medico-scientifico, dei cosiddetti test Mced, acronimo che sta per Multi-cancer early detection: una classe di esami diagnostici che permettono di capire, con una singola analisi del, se una persona è ammalata. E questo vale per una cinquantina di diversi tipi di tumore. In un test Mced, un campione diprelevato dal paziente viene esaminato ...