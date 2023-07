La DelFes Avellino aggiunge in regia Giunta

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon conosce sosta il mercato della. La società, dopo il rinnovo con Matteo Caridà ha annunciato l’accordo Simone. Ecco la nota: “L’ASD Del Fesè lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Simone, che farà parte del roster della prossima stagione. Playmaker, classe 2000, 185 cm per 70 kg, nasce cestisticamente nel settore giovanile della VL Pesaro esordendo con la stessa in Serie A, per poi trasferirsi in serie B con le canotte di Pallacanestro Senigallia e Lions Bisceglie. Nell’ultima stagione alla Diesel Tecnica Sala Consilina, mette a referto 8.44 punti, 2.74 assist e 5.44 rimbalzi di media a partita”. “Siamo felici di aver aggiunto al nostro roster Simone, un ragazzo con grandi doti ...

. L'ASD Del Fesè lieta di comunicare di aver rinnovato l'accordo con il giocatore Matteo Caridà, che, dopo essere arrivato adnella seconda parte della stagione 2021/2022, vestirà per la terza volta la canotta biancoverde. Il cestista capitolino, classe 1995, 178 cm per 78 kg, ha terminato l'ultima regular season .... Armando Verazzo , Miha Vasl e Aleksa Nikolic annunciati nei giorni scorsi, questa mattina laha ufficializzato l'accordo con Federico Burini . Ecco il nuovo playmaker: 'Sono molto felice di giocare per una piazza storica e prestigiosa come. - ha dichiarato Burini - .... 'cala l'asso. Aleksa Nikolic in biancoverde la prossima stagione': così laha annunciato l'accordo con l'ala/centro di Belgrado, classe '99 (205 centimetri per 95 chilogrammi), ...

