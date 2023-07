La cattiveria dei tifosi juventini | “Con Giuntoli ora finalmente sapremo la verità su Osimhen”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 luglio 2023) Idella Juventus si sono resi protagonisti di alcuni commenti a dir poco ‘fantasiosi’ dopo l’approdo di Cristianoa Torino. Cristianoè stato nominato Football Director della Juventus con un contratto fino al 2028. L’ex direttore sportivo del Napoli ha combattuto per oltre un mese per liberarsi da De Laurentiis e intraprendere questa nuova sfida. Una sfida che lo riempie di emozioni, come emerso dalle prime parole dida juventino, parole che hanno colpito nel segno tutti inapoletani che lo hanno praticamente idolatrato per otto anni dopo alcuni colpi di mercato che si sono rivelati dei veri e propri ‘gioielli’ per il Napoli. Tanto entusiasmo invece in casa Juventus dove si sta dando adito alla più disparata fantasia: tantibianconeri ...