La Cassazione conferma l’assoluzione per i genitori di Renzi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 luglio 2023) MILANO – “Con la decisione della Corte disi chiude un processo, quello contro i miei, che non avrebbe mai dovuto essere aperto”. Lo dice Matteo(foto), commentando la decisione della Suprema Corte che hatodeidell’ex premier, Tizianoe Laura Bovoli, nel processo per presunta emissione di fatture false, respingendo il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Firenze contro la sentenza di assoluzione emessa il 18 ottobre 2022. “Non esiste risarcimento per la sofferenza di tutta la famiglia in questi anni”, afferma. “Ma la definitiva assoluzione dimostra – una volta di più – che fare le battaglie in tribunale e affermare la verità è il modo più serio di rispettare le ...