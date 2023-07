Klaudio Mirashi | 23enne di Villorba morto in autostrada a Barcellona | un pezzo di lamiera si è staccato da un tir e gli ha trafitto la trachea

Una tragedia senza precedenti Una storia assurda e tragica si è consumata, portando via la vita di un giovane ragazzo appena ventitreenne., così si chiamava, è morto ...Infilzato al collo da un pezzo di lamiera volato giù da un camion in autostrada : morto, 23enne di Villorba . Il giovane si trovata alla guida di un Mercedes Classe A vecchio modello e procedeva in direzione Barcellona dall'aeroporto quando è avvenuta la tragedia : un ...Un destino tragico e assurdo ha spento, a soli 23 anni, il sorriso di. Il giovane si trovava a Barcellona la scorsa settimana, aveva appena accompagnato suo cugino e un amico in aeroporto ma, sulla via del ritorno, è avvenuta la tragedia che l'ha ...

Il terribile incidente alle porte di Barcellona: l'allarme tardivo, il coma e infine il decesso. Oggi i funerali a Fontane ...