Kiev | non useremo bombe a grappolo in Russia Mosca | gesto di “disperazione” Usa

(Di sabato 8 luglio 2023) L'Ucraina ha "comunicato ai partner" i "cinque principi chiave" che guideranno l'uso delle munizioni ache saranno inviate adagli Stati Uniti, chiarendo tra l'altro che "non saranno utilizzate sul territorio ufficialmente riconosciuto della". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa Olekseii Reznikov."Ho informato personalmente i nostri partner statunitensi di questi cinque principi per iscritto molto tempo fa", ha precisato il ministro. "L'Ucraina utilizzerà queste munizioni solo per la liberazione dei nostri territori riconosciuti a livello internazionale. Queste munizioni non saranno utilizzate sul territorio ufficialmente riconosciuto della", ha spiegato, aggiungendo: "nonmunizioni anelle aree urbane (città) per evitare i ...