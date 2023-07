Kate Middleton al settimo cielo per il nuovo bebè

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 luglio 2023)è nota per il suo amore per i bambini. Alcune dichiarazioni del principe William negli anni passati hanno lasciato intendere che la principessa del Galles vorrebbe averne ancora. Tuttavia le condizioni mediche che hanno accompagnato le sue tre gravidanze renderebbero un’ulteriore attesa pericolosa per lei. Perciò la coppia, secondo voci vicine a Buckingham Palace, non avrebbe in mente di allargare ulteriormente la famiglia. La principessa del Galles, però, non rinuncerà alla gioia di tenere untra le sue braccia. A renderla felicissima è il fratello minore James, che ha annunciato pubblicamente di essere in attesa del suo primo figlio. Sposato con Alizee, ha condiviso la bella notizia sul proprio canale social con due scatti che mostrano la moglie che accarezza dolcemente la ...