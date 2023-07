Kate Middleton a Wimbledon con Federer | il look non passa inosservato

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 8 luglio 2023)non riesce mai a non far attirare l’attenzione su di lei, qualunque sia l’evento. Questa volta la principessa del Galles è apparsa raggiante con un colorato e insolito outfit che ha subito spostato tutti i flash dei paparazzi su di lei. Al suo fianco c’era l’amico e campione svizzero Rogerha finalmente esultato. Non ne perde una. Questa volta la moglie del principe William ha presenziato nella tribuna degli ospiti d’onore al campionato che si è tenuto ae che ha visto trionfare Elena Rybakina su Shelby Rogers. Insieme a lei sugli spalti un ospite d’eccezione, nonché suo grande amico ormai, il campione Roger. L’accoglienza per i due è stata brillante e ildella ...