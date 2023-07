Karlsruhe | Zeppieri batte Gakhov e vola in semifinale

(Di sabato 8 luglio 2023) Giulio(125 Atp) si è qualificato per le semifinali del challenger tedesco di(73.000 di montepremi su terra battuta)ndo per 61 64 il russo Ivan(144). Sabato...

Giulio Zeppieri (125 Atp) si è qualificato per le semifinali del challenger tedesco di Karlsruhe (73.000 € di montepremi su terra battuta) ...Il tennista romano avanza nel Challenger di terra battuta in Germania, superando in tre set Benoit Paire per 4-6, 6-3, 6-4. Nel prossimo turno sfiderà Ivan Gakhov ...