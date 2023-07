Juve | Vlahovic a rapporto da Giuntoli | una soluzione chiara per il futuro

Calciomercato Juventus, un assalto che potrebbe riportare i due attaccanti insieme, di nuovo, dopo l'avventura bianconera. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il ...Nelle scorse settimane, inoltre, il profilo di Lukaku era stato proposto anche alla Juventus nell'ipotesi di un possibile scambio per, immediatamente respinta al mittente dallache ..., il piano di Giuntoli per monetizzare Il primo obbiettivo per il centrocampo bianconero è ... Il colpo che garantirebbe la maggior liquidità sarebbe la cessione di Dusanal Chelsea. A cura ...

Tuttosport, nelle sue pagine odierne, torna sulla questione Juventus-UEFA, che di riflesso riguarda anche la Fiorentina, spettatrice interessata. Da tempo sull’asse Torino-Nyon è ...La Juventus potrebbe fare a meno di Dusan Vlahovic. L'attaccante piace molto in Inghilterra e, in caso di offerta irrinunciabile, potrebbe anche salutare la Torino bianconera. Sono diversi ...