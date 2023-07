Juve | la prossima settimana potrebbe essere decisiva per la partenza di Zakaria al West Ham

Massimo Brambilla e Paolo Montero resteranno alla Juventus anche nellastagione rispettivamente alla guida della Next Gen e della Under 19. In una nota il club bianconero comunica infatti che "è cosa fatta il prolungamento di contratto fino al 2024" per entrambi.La società bianconera attende la sanzione UEFA ed ha come obiettivo quello di ritornare protagonista in Europa dallastagione ancora, cioè quella del 2024/2025....per primo Sono ormai prossime all'ufficialità tutte le squadre che parteciperanno alla... che con ogni probabilità sarà ai nastri di partenza del Girone B (vista la presenza dellaNext ...

Juve fuori dalle coppe, tempi stretti: esclusione nella prossima stagione JMania

Paolo Montero e Massimo Brambilla saranno ancora per un altro anno gli allenatori di Juventus Primavera e Next Gen: esce il comunicato ufficiale ...Il Chelsea spara alto per Lukaku: vuole 45 milioni di euro. E spunta la Juventus La strada per riportare Romelu Lukaku all'Inter è tutt'altro che in discesa. Nonostante la volontà chiara del calciator ...