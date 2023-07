Juve | Cuadrado | «Sognavo otto anni così | mi riempie di orgoglio »

(Di sabato 8 luglio 2023) Juantorna a parlare della sua esperienza alla, terminata dopo il mancato rinnovo di contratto Juan, ad As, haparlato dei suoidintus. ADDIO– «Quando è successo tutto questo ho iniziato a riflettere e ad analizzare. Mi sentoso. Forse, qualcuno inizia a rendersi contro di quello che è stato davvero il mio tempo allantus: 8giocando su larga scala, semplicemente ringrazio Dio. Lo, ma non pensavo che sarebbe stato, trascorreretanto tempo lì e giocare ad alto livello. Voglio e spero che i futuri giocatori colombiani che andranno lì possano superare tutto questo. ...

Commenta per primo Juannon è più un giocatore della Juventus . L'esterno colombiano ha visto il suo contratto ... LA- 'Mi sento orgoglioso. Forse, qualcuno inizia a rendersi contro di ...... anche alla. Kvaratskhelia, la sopresa più grande. Kim , il colpo di mercato soffiato alle big ... La posizione è quella di, anche se a differenza del colombiano, non ha la stessa velocità ...Nella formazione di Allegri è il sostituto ideale di, . "I ragazzi giovani che vengono da un altro campionato hanno bisogno di un periodo di adattamento " - questa è una frase che Allegri ha ...

Cuadrado: «Orgoglioso degli 8 anni alla Juve. Futuro in Arabia...» Juventus News 24

Il calciomercato della Juventus si concentra sulle uscite, almeno in questa fase: dopo aver piazzato il colpo Weah per la corsia destra di centrocampo e aver riscattato Milik in attacco, i bianconeri ...Juan Cuadrado ha concetto un'intervista ai colleghi di AS Colombia. C'è spazio per pensare a quello che verrà: "Sono molto tranquillo, pensando bene che sia la ...