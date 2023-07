(Di sabato 8 luglio 2023)fae, in un certo senso, come dargli torto. Nella passata stagione è stato uno dei punti fermi della squadra di Massimiliano...

, doppio colpo alla Giuntoli: Luiz Henrique e Mavropanos ma non soloPer la Juventus i nomi sono ... Oppure ancoraSandro, che i bianconeri sperano possa andare magari in Arabia Saudita. Così ...... Arthur, McKennie, Zakaria,Sandro e Luca Pellegrini sono tutti alla ricerca di una società ... per poi affrontare di petto quelle legate a Vlahovic e Chiesa: al primo larinuncerebbe per una ...Una drastica ristrutturazione potrebbe esserci tra luglio e agosto anche alla. Non sgraneremo ... Pogba, Chiesa o Szczesny, oltre alle riserve d'oro, visti gli ingaggi, Bonucci eSandro.

Juve, Alex Sandro fa muro e rilancia: guida la truppa degli esuberi. Il ruolo di Allegri e il test per Giuntoli ilBianconero

Per la Juventus una doppia occasione dal Barcellona: i blaugrana devono cedere diversi giocatori, offerti ai bianconeri ...Calciomercato Juventus, la rivoluzione parte dalla difesa La Juventus prosegue il casting per rinforzare il proprio reparto difensivo. Con Bonucci, che ha già annunciato il proprio ritiro al termine d ...