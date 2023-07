Juliana Moreira festeggia la cittadinanza italiana | il video sui social

ottiene la cittadinanza italiana 'E da oggi anche metà italiana senza dimenticare le mie origini brasiliane da un mix di paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei ...è diventata cittadina italiana a tutti gli effetti. A distanza di diciotto anni dal suo arrivo in Italia , la showgirl brasiliana ha prestato giuramento davanti alla sua famiglia e all'...è una cittadina italiana . La modella e conduttrice brasiliana ha infatti ottenuto la cittadinanza italiana, come mostrato nel video pubblicato sul suo profilo Instagram nella giornata ...

Juliana Moreira diventa cittadina italiana (dopo 18 anni), la commozione in un video: «Grazie Italia per averm ilgazzettino.it

Con un video pubblicato sui propri social, Juliana Moreira ha fatto sapere ai fan di aver ottenuto finalmente la cittadinanza italiana Juliana Moreira può festeggiare. Qualche giorno fa sui social la ...In Comune a Milano, Juliana Moreira ha giurato come cittadina italiana, dopo 18 anni trascorsi nel nostro Paese: «Grazie Italia per avermi accolta» ...