JOSS STONE inaugura lunedì 10 luglio il Grado Festival Ospiti d’Autore

(Di sabato 8 luglio 2023) Tutto pronto aper il primo grande evento dell’11° edizione del. A dare il via al calendario sarà,10, in concerto sulla Diga Nazario Sauro, la strepitosa cantautrice britannica. Già vincitrice del Brit Award e del Gammy Award, artista capace di vendere oltre 12 milioni di dischi in carriera, porterà atutti i successi che l’hanno resa una delle voci soul più riconoscibili della musica internazionale. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteriadalle 19.30. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio spettacolo alle 21.00. Il calendario proseguirà poi con i ...

in collaborazione con Comune di Grado , Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG , prenderà il via il 10 luglio con l'atteso concerto della cantautrice britannica. Il programma ... l'azienda friulana specializzata in concerti e grandi eventi, si potrà scegliere tra i circa 40 appuntamenti di musica e spettacolo degli artisti più amati, comee Santi Francesi a Grado, ...

L'artista britannica Joss Stone sarà dal vivo a Grado il 10 luglio in occasione del tour con cui festeggia i 20 anni di "The Soul Sessions".