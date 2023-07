Joe DiMeo | dopo il trapianto di viso trova l’amore

, il primo uomo al mondo ad aver subito il trapianto del viso, dopo un incidente d'auto che gli ha bruciato completamente la faccia, distruggendo la sua identità, dopo anni durissimi ha ..., il primo uomo al mondo ad aver subito il trapianto del viso, dopo un incidente d'auto che gli ha bruciato completamente la faccia, distruggendo la sua identità, dopo anni durissimi ha ...

Joe, l'amore dopo il trapianto di viso e 20 interventi di chirurgia plastica. La fidanzata: «Lo amo dentro e f leggo.it

Joe DiMeo, who had a pioneering face and double hand transplant after suffering awful burns in a 2018 car crash, has found romance.T he first person to ever have a successful face and double hand transplant has found love five years on - and revealed his new donor face is twice his age. Joe DiMeo, 24, suffered third-degree burns ...