Jet precipita in California | morti i 6 passeggeri a bordo

Un aereo è precipitato e si è schiantato in California, in un campo vicino all'aeroporto della città di Murrieta, e i sei passeggeri a bordo sono morti.Un Cessna C550 decollato da Las Vegas si è schiantato poco prima dell’atterraggio nel French Valley Airport di Murrieta, nella contea californiana di Riverside ...