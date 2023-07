Ivan Zazzaroni critica l’eccessiva attenzione mediatica su Giuntoli | “Sospetto che sia nato a Betlemme”

Il direttore del Corsport: "abbiamo anche trattato Frattesi come se fosse De Bruyne o Modric, ha subìto un'esasperata e esasperante copertura mediatica", direttore del Corriere dello Sport, scrive un'autocritica per l'eccessivo risalto mediatico dato ai trasferimenti di Giuntoli e soprattutto di Frattesi. Di Giuntoli scrive: Per non ...La strategia del Milan di Furlani e Moncada incuriosisce molto il direttore del Corriere dello Sport ,, che nel suo editoriale parla di un 'qualcosa di rivoluzionario ma anche altamente rischioso '. La sua sensazione è che i nomi associati ai rossoneri - Pulisic, Musah, Kamada, Scamacca ...per il Corriere dello Sport giorgio furlani (…) Mi sta incuriosendo non poco la strategia del Milan di Furlani e Moncada: contiene qualcosa di rivoluzionario ma anche altamente ...

Ivan Zazzaroni, "il Milanolo": cosa rischia il Milan Liberoquotidiano.it

Il direttore del Corriere dello Sport ritiene eccessivo l'eco mediatico riservato a Cristiano Giuntoli per il passaggio alla Juventus.