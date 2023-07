Itri Festeggiamenti della Madonna della Civita | grande apertura con Padre Zanotelli e Marco Roncalli

Leggi su temporeale.info

(Di sabato 8 luglio 2023) TRI –Alessandro, missionario comboniano, e, scrittore e pronipote di San Giovanni XXIII, a confronto sulla crisipace nel mondo a partire dall’invasione dell’Ucraina da parteRussia e dalle tante guerre dimenticate in quasi tutti i continenti – in occasione del 60esimo anniversarioPacem in Terris, la storica L'articolo Temporeale Quotidiano.