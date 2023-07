Italia femminile | Bertolini | «Mi aspetto che le giovani facciano bene | se sono qua è perché lo meritano»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 luglio 2023) Il 24 luglio comincerà il Mondiale dell’contro l’Argentina in Nuova Zelanda. Le Azzurreatterrate il 6 luglio notte ad Auckland e stanno svolgendo i primi allenamenti. Milenaha parlato ai canali ufficiali della Nazionale sugli allenamenti che stanno svolgendo le Azzurre.trascorse 30 ore dall’arrivo a Auckland. Ieri vento e pioggia, oggi giornata di sole. Quali sensazioni cistate per questo arrivo in Nuova Zelanda? «Sensazioni positive,qui c’è tanto entusiasmo, in un paese così particolare e lontano da noi. Dobbiamo abituarci a quelle che chiamano qui “le quattro stagioni”: in una giornata passi dal sole, al vento, alla pioggia.» Mancano 16 giorni dal debutto contro l’Argentina: che tipo di lavoro avete previsto per ...