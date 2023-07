Italia chiude Week 3 Nations League battendo Giappone 3-1

(Di sabato 8 luglio 2023) Quarta vittoria di fila per gli azzurri, certi di disputare la Final 8 di Danzica ROMA - L'Italvolley maschilecon un successo la3 dinelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, già certi della qualificazione alla Final Eight di Danzica (Polonia, 19-23 luglio) dopo la

Ai vantaggi, a vincere il parziale è ancora l'con uno strepitoso Tommaso Rinaldi (28 - 26). ...Ishikawa sul 23 - 25. Il set vinto esalta la nazionale asiatica che parte alla grande nel ...In Aggiornamento: In Aggiornamento Pasay City (Filippine). L'la week 3 di Volleyball Nations League con quattro vittorie su quattro gare, con l'ultima arrivata oggi contro l'imbattuto Giappone per 3 - 1 (29 - 27, 28 - 26, 23 - 25, 25 - 20. ...... al 'Picco' sisullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota ... Salvatore Zarcone, ha incontrato il Console generale vicario d'a Valona, Antonio Rapisarda, che ha ...

L'Italia chiude a punteggio pieno il girone delle Qualificazioni: 3-2 all ... FIGC

PASAY CITY (FILIPPINE) – L’Italia chiude la week 3 di Volleyball Nations League con quattro vittorie su quattro gare, con l’ultima arrivata oggi contro l’imbattuto Giappone e chiude la fase preliminar ...Arriva la nona vittoria per gli azzurri, che interrompono la serie di dieci successi consecutivi dei rivali, sconfitti 3-1 col punteggio di 29-27, 28-26, ...