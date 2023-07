Itakura | l’entourage | «In questo momento il Napoli è in vantaggio per la firma»

(Di sabato 8 luglio 2023) Koè uno dei nomi sondati dalper il post-Kim, ormai nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il difensore giapponese quest’anno ha militato nella Bundesliga tedesca nel Borussia M’gladbach e ha giocato un discreto Mondiale con la sua Nazionale. Il suo entourage si è sbilanciato col giornalista arabo Ahmed Ragab, facendo intendere che il calciatore potrebbe essere presto un nuovo acquisto del. Le parole dell’agente: «Abbiamo offerte dall’Arabia Saudita e dal, ma ilè inper ladel giocatore». Il, intanto, ha puntato anche Kilman del Wolverhampton, che però sembra essere una pista piuttosto complicata. Vedremo alla fine chi la spunterà dei due. Exclusive – close source from Ko ...

Ultime notizie calciomercato Napoli - In attesa dell'ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco, gli azzurri sono alla ricerca del sostituto. Se da un lato Ko Itakura trapelare un forte avvicinamento ai partenopei, dall'altra parte sembra allontanarsi il profilo di Max Kilman. Sebbene Kilman piaccia a Rudi Garcia, stando a quanto emerge arrivano importanti novità che vedono Ko Itakura più vicino al Napoli, perché il suo agente ha confermato in esclusiva l'affare al collega arabo.