Istat | Pil all' 1 2% | l' Italia cresce | ma senza giovani Gli stipendi bassi provocano la fuga dei talenti

(Di sabato 8 luglio 2023) L?è in ripresa, con il Pil in aumento dell?1,2% quest?anno e dell?1,1% nel 2024.più della media europea, ferma all?1%. Lo segnala il...

L’Italia è in ripresa, con il Pil in aumento dell’1,2% quest’anno e dell’1,1% nel 2024. Cresce più della media europea, ferma all’1%. Lo segnala ...Nel 2022 il consolidamento della ripresa post-pandemica ha interessato principalmente il Nord-est, che nel 2021 aveva mostrato una crescita al di sotto della media nazionale, ed il Centro. Il Prodotto ...