(Di sabato 8 luglio 2023) ROMA – “Invece di ripartire iindietreggiano anche a maggio, registrano le stimesulle vendite al dettaglio. Mentresvuota i portafogli degli italiani”. È il commento della Cna ai dati diramati oggi dall’Istituto nazionale di statistica secondo cui a maggio le vendite sono calate, rispetto allo stesso mese del 2022, del 4,7% in volume ma presentano unvalore monetario in crescita del 3%. In soldoni, significa che le famiglie italiane, alle prese con, sono costrette a spendere di più per riempire di meno il classico carrello. Non va meglio la situazione in Europa dove Eurostat (l’equivalente europeo dell’) ha rilevato unneisu base annua pari al 2,9%. “E’ sempre più evidente pertanto la ...

Istat, Cna: “Contro i consumi in calo misure per contenere l’inflazione” L'Opinionista

Contro i consumi in calo per la CNA sono necessario misure per contenere l'inflazione. "Invece di ripartire i consumi indietreggiano anche a maggio, registrano le stime Istat sulle vendite al ...