Isernia | violentava la figlia da quando era bambina | sconterà 5 anni di carcere

e maltrattava la figlia da quando lei aveva 5 anni. Per questo nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura diha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla ...

Isernia, violentava la figlia da quando era bambina: sconterà 5 anni ... Adnkronos

L'arresto per 'violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della figlia minore' eseguito dopo la sentenza passata in giudicato. Il 57enne è stato trasferito nel carcere del capoluogo ...