Ischia Global Film Festival | apertura con Clive Davis

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel mito di Whitney Houston, con l’arrivo sull’isola verde del leggendario produttoreche lanciò l’indimenticabile artista 40 anni fa e la proiezione del biopic Whitney da lui stesso realizzato, si apre il 9 luglio la 21/a edizione di& Music. Nel(ore 21, cinema Excelsior), che è stato come un padre per Whitney Houston, gestendola e vivendo con lei gioie e dolori, è interpretato da Stanley Tucci. Presenza ormai fissa nella kermesse fondata e prodotta da Pascal Vicedomini,mercoledì 12 luglio premierà la compositrice premio Oscar Diane Warren, la giovane pop star Sofia Carson, reduce da una nomination, e Paola Turci. In ...

In questi giorni Brendar Fraser sta per arrivare all'Fest per ricevere il premio come miglior attore dell'anno mentre Liz Hurley fa capolino in Basilicata a fine mese per la Marateale. ......il momento e si attende l'arrivo di numerose celebrità del cinema e dello spettacolo per l'imminenteFestival. Il commento Così sull'argomento Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi: ...Luca D'Ambra, presidente di Federalberghi, racconta così il momento che vive l'isola: "Non ... del cinema e dello spettacolo per l'imminenteFestival.

Spesso sfruttano una partecipazione veloce a un festival, ma poi restano vari giorni per godersi le bellezze della Penisola ...