Isabella Ducrot a TPI | “Vi racconto la mia bella terra”

Leggi su tpi

(Di sabato 8 luglio 2023) Una delle cose che ha percorso la mia vita è stata una coscienza crescente di non decidere niente».è un’artista di 92 anni. Nata a Napoli, è arrivata a Roma a quasi 30 anni. Prima di dipingere la sua prima tela o scrivere il suo primo saggio, non aveva mai pensato di fare la pittrice e la scrittrice. Tutto quello che ha realizzato, le è arrivato spontaneamente, «senza un programma», racconta a Tpi nel suo studio al pianodi Palazzo Doria Pamphili, nel cuore di Roma, dove una grande finestra di vetro lascia filtrare la luce del tardo pomeriggio su pennelli, secchi, tempere e altri attrezzi del mestiere piazzati su un lungo davanzale. «Sono grata alle combinazioni che avvengono. Ho sempre pensato che quello che facevo era il risultato non di una mia chiara volontà. Ho elaborato il pensiero che ...