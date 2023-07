Irama e Rkomi a FqMagazine | “Non è operazione di marketing | ci stimiamo davvero La leggerezza della musica ci salva dalla pressione del successo”

(Di sabato 8 luglio 2023) In un momento storicoitaliana, in cui c’è un’overdose di collaborazioni, spesso mirate per gonfiare i numeri degli streaming, l’album congiunto di, “No stress”, fa eccezione. I due artisti si conoscono da tempo e hanno già duettato conin “5 gocce” e “Luna piena”, hanno anche fatto parte del progetto Prime Video “Celebrity Hunted”. Due caratteri diversi, ma complementari. Nasce a Los Angeles questo disco che contiene diverse potenziali hit. Tra i brani più interessanti c’è “Quando piove” (che potrebbe diventare un singolo autunnale), c’è la riflessione di “Gravità” e “Petrolio”, la piccola chicca dal sapore urban di “Figlio Unico” con Ernia e uno dei giovani rapper più interessanti del momento Kid Yugi. Come nasce questo disco?: Io e ...

Un nuovo album che, giurano, non ha nulla a che vedere con il marketing, ma è nato nel segno della libertà. Il joint di Irama e Rkomi, dal titolo "No Stress", ascoltabile dal 7 luglio, nasce da un ...